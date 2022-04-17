Boşta gezen büyükbaş hayvanlar kazaya davetiye çıkarıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin PerşembeKozcağız yolunda başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar tehlikeye ve kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor.
İlçenin Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayarak Perşembe istikametiyle devam eden ve Kozcağız'a kadar uzanan karayolunda yola başıboş halde çıkan büyükbaş hayvanlar her geçen gün kazaların yaşanmasına neden oluyor. Hayvan sahipleri tarafından arazilere bırakılan büyükbaş hayvanlar, buradan yetinmeyip karayoluna çıkarak yoldan geçen araçların kaza yapmasına davetiye çıkarıyor. Yıllardır yaşanan sayısız kazalardan dolayı araç sürücüleri, hayvan sahiplerine ve yetkililere çağrıda bulunarak başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlara önlem alınmasını istediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.