Demir yüklü tır devrildi: 1 ölü

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Zonguldak'ta demir yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ZonguldakEreğli yolu Üçköy mevkisinde yaşandı. Şenol Dilbaz (44) idaresindeki 67 EZ 308 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü Şenol Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla birlikte tırın dorsesindeki demirler de etrafa saçıldı. Sürücünün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şenol Dilbaz'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yarın Akşeyh köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şenol Dilbaz'ın; Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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