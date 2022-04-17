Mücavir alanda referandum sevinci

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Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü Katırcılar mevki, mahalle olmak için referanduma gitti.

İlçeye bağlı mücavir alan sınırları içinde kalan Akyamaç köyü sakinleri yeterli hizmet alabilmek için Kaymakamlığa başvuruda bulundu. İnceleme sonrası Kaymakamlık tarafından referandum talebi onaylandı. Bugün sabah saatlerinde başlayan seçim için 220 köy sakini tek sandıkta oylarını kullandı. Oylamanın ardından resmi sonucun açıklanması bekleniyor.

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