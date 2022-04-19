Çatı katında yangını mahallede paniğe neden oldu

Zonguldak’ta iki katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynel Kutsal’a ait 2 katlı müstakil bir evin çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallesi sakinleri durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken evde kullanılmaz hale geldi.

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