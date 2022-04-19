Denizcilik Fakültesi’nde tersanecilik ve gemi inşa sektörü anlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Denizcilik Fakültesi mezunları tarafından "Türkiye'de Tersane İşletmeciliği ve Gemi İnşa Sektöründe Gelişen Fırsatlar” başlıklı konferans düzenlendi.

BEÜ Denizcilik Fakültesi öğrenci ve mezunlar derneği BÜDEMDER ve Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde "Türkiye'de Tersane İşletmeciliği ve Gemi İnşa Sektöründe Gelişen Fırsatlar" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Topuz, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Açıkgöz, Denizcilik Fakültesi öğretim elemanları ile BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Arş. Gör. Dr. Umur Bucak katılım sağladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılım sağlayan 45., 46. ve 47. Dönem Gemi Mühendisleri Odası Başkanı ve ART Tersanesi Müdürü Salih Bostancı, öğrencilerle bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Bostancı, özellikle pandemi döneminde derinleşen staj sorununun giderilmesi, Türk filosunun geliştirilmesi, Türk tersaneciliğinin önündeki fırsatlar gibi konulara vurgu yaptı. Konferans teşekkür konuşmalarıyla son buldu.

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