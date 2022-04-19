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Zonguldak'ta başıboş gezen sokak köpekleri tedirgin ediyor.

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesinde sürüler halinde gezen başıboş sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle sabah saatlerinde mahalle aralarında dolaşan köpekler, çocukların ve vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Belediye ekipleri tarafından toplanıp barınağa teslim edilen köpeklerin bir süre sonra tekrardan ortaya çıktığını vurgulayan vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

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