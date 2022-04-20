Arı kovanları tahrip edildi

Iğdır Valisi, Ağrı Dağı'nda Mehmetçik ile iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak Kilimli İlçesi Muslu Beldesinde ormanlık alanda bulunan arı kovanları talan edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli İlçesi Muslu Beldesi Merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Beldede Mustafa Güneş'e ait arı kovanları talan edilmiş halde bulundu. Mahalle Muhtarı Reha Poyraz, “Değerli merkez mahalleliler Karşıkaya ormanlık bölgede Mustafa Güneş'in arı kovanlarına yabani hayvan saldırısı olmuştur. İşaretler ayı olma ihtimalini yüksek oranda artırıyor. Dikkatli olmanızı rica ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.