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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

İHA

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Uyuşturucu ile mücadele önemli ama öbür taraftan teknoloji bağımlılığı da bunlardan bir başkası. Salonda bulunan herkes buna bende dahil gerçek anlamda değerlendirdiğinizde teknoloji bağımlısıyız" dedi.

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı

Zonguldak’ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Uyuşturucu ile mücadele önemli ama öbür taraftan teknoloji bağımlılığı da bunlardan bir başkası. Salonda bulunan herkes buna bende dahil gerçek anlamda değerlendirdiğinizde teknoloji bağımlısıyız” dedi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Polisevinde Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Fahri Aktaş, BEÜ Rektörü Prof Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu çalıştayın açılış konuşmasını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç yaparak rakamlar üzerinden bilgi verdi. Yalınkılıç 2021 ve 2022 yıllarında bağımlılıkta mücadele çalışmaların sürdüğünü söyledi. Devrek, Ereğli ve Kozlu İlçelerinde uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ifade ederek, “İl Jandarma Komutanlığı olarak 2022 yılı içerisinde ilk 4 aylık süreçte 42 uyuşturucu madde olayında 54 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 4’ü tutuklanmış, 17’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş. 2021 yılına göre olay sayısında yüzde 56 artış, şüpheli sayısında ise yüzde 10 artış meydana gelmiştir. 2021 ve 2022 İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahasında değerlendirildiğinde, Devrek, Ereğli ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlıkları da uyuşturucu kullanımında artış olduğunu gözlemlemiş. Bunun sebebi ise özellikle Karadeniz Ereğli’de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yürütülen özel çalışmalar olmuştur. 2022 yılı içerisinde yine mücadelede bin 500 gram kubar esrar, 175 adet sentetik hap, 485 gram metamfetamin son dönemde bunda bir artış var 167 litre içki 3 bin 160 adet tütün dolu makaron ve 5 tabanca ele geçirilmiştir. 2021 ve 2022 yılları değerlendirildiğinde yine 2022 yılında 4 tutuklama, 17 adli kontrol uygulandı” şeklinde konuştu.
Ardından söz alan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, il genelinde 522 operasyon yapıldığını ifade etti. Aktaş, 19 kilo uyuşturucu madde 753 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildiği belirterek, “Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü olarak 2021 yılından bu yana genelinde yapılan çalışmalarda narkotimler tarafından gerçekleştirilen 522 operasyonda 890 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 125’i tutuklanmış meydana gelen olayların yüzde 99’u aydınlatılmıştır. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen kara para dediğimiz noktada yapılan etkin mücadele neticesinde narkotimlerimiz Türkiye genelinde ilk 25 ilden birinde yer almaktadır. Operasyonlar neticesinde farklı menşeli olan 19 kilo uyuşturucu madde753 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 21 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Suçlardan ele geçirilen 66 bin 315 TL 'ye ise el konulmuştur. Ele geçirilen maddelerin yüzde 11’lik kısmını ölümcül etkiye sahip metamfetamin oluşturmaktadır. Ayrıca uyuşturucu etkisi ile araç kullanan 42 şahsa 297 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

“Çağın en önemli hastalığı bağımlılık”
Uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığında artışın her geçen gün deva ettiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Çağımızın en önemli projelerinden birisi bağımlılıkla mücadeledir. Bağımlılığın bir uyuşturucu ile ilgili bir bölümü var, bir de teknoloji bağımlılığı ile ilgili bölümü var. Maalesef ikisinde de her geçen gün tüm tedbirlere rağmen artış devam ediyor. Maalesef sayıları artıyor, kolluk güçleri çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz buna rağmen maalesef rakamlar artıyor. Buna sevinsek mi üzülsek mi onu da bilemiyoruz Evet sevindiğimiz tarafı mücadelemizde başarılı ama sayının artmasından da üzüntü duyuyoruz. Bunun sadece bir kolluk mücadelesi olmaktan öte bir mücadele olması gerektiğini açıkça görüyoruz. Ben bu doğrultuda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ailelere gitmemiz lazım, özellikle Milli Eğitim camiası bu konuda çok duyarlı olması lazım. Her öğrenci onların sisteminden geçiyor. Özel eğitimiyle, normal eğitimiyle her öğrenci milli eğitimin çarkından geçiyor. Bunun eğitimini çok iyi vermemiz gerekiyor. Bağımlılıkla mücadeleyi kesinlikle önemsememiz gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadele önemli ama öbür taraftan teknoloji bağımlılığı da bunlarda bir başkası. Salonda bulunan herkes buna bende dahil gerçek anlamda değerlendirdiğinizde teknoloji bağımlısıyız. Cep telefonumuzu yanımıza almadan, yanı başımıza koymadan yaptığımız bir hareket yok. Telefon yanımızda olmadan bir yerde oturduğumuzda kendimizi eksik hissediyoruz. Ben hissediyorum açıkçası. Görev nedeniyle sürekli yanımızda tutuyoruz ama maalesef toplumda bu var. Maalesef teknoloji bağımlılığında ilerde bizi başka problem ve sıkıntıların getireceğiz aşikar. Bu konuda da uyanık ve duyarlı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Çalıştayda İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Madde Arama Tespit köpeği temsili uyuşturucu bulma operasyonu yaparak kalorifer peteğinde uyuşturucu madde buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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