Jandarmadan huzur güven uygulaması

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Zonguldak'ta huzur güven uygulaması yapan jandarma ekipleri 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Nisan günü Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 117 şahıs sorgulandı. 126 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Yoklama Kaçağı olarak aranan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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