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Çömlekçi köyünden örnek davranış

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde atık malzemelerden elde edilen gelir köy camisine destek sunulacak.

Çömlekçi köyünden örnek davranış

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde “Sıfır Atık” projesi çerçevesinde atık malzemelerden elde edilen gelir köy camisine destek sunulacak.
İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü Yukarı Mahalle sakinleri, Mahalle Camii müştemilatı içinde küçük çaplı ‘Geri Dönüşüm Alanı’ kurdu. Vatandaşlar oluşturdukları kabin ile 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla köyde bulunan camiye katkı amaçlı plastik atıklar için platform oluşturdu. Sıfır Atık projesi doğrultusunda plastik atıklar toplanıp çevre kirliliği önlenirken, geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen gelir Mahalle Camiinin ihtiyaçları için kullanılacak.
Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş, bu örnek davranışları için köy halkını tebrik ederek ilçe genelinde yaygınlaşmasını temenni etti.

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