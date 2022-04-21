23 Nisan’da çocuklara özel çevre şenliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zonguldak’ta bir ilk yaşanacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ‘’81 ilde çocuklarımız ile birlikteyiz’’ projesi ile Türkiye’nin her bölgesinde çocuklara özel çevre etkinlikleri düzenlenecek.

Zonguldak’ta da büyük coşku ile kutlanmaya hazırlanılan etkinliklerle çocuklara yönelik birbirinden keyifli etkinlikler gerçekleştirileceği öğrenildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ‘’çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği üzerine çocuk atölyeleri, resim sergisi, bilgilendirici ve eğlendirici yarışmalar tertiplenecek. Çocuklara özel hediyelerinde dağıtılacağı etkinlikler 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Zonguldak sahil kordon boyunda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.