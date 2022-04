Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu (2)- Yeniden

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak´ta huzurevinde yaşlılarla iftarda bir araya gelerek, "Hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak´ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Zonguldak Belediyesi´ni ziyaret etti. Gazipaşa Caddesi´nde esnafı ziyaret eden Bakan Yanık, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak hediye etti. Bakan Yanık, Bahçelievler Mahallesi´nde bulunan huzurevinde ise yaşlılarla iftarda bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı´nın devletin şefkatli eli olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak´ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

Kurum çalışmalarına değinen Bakan Yanık, "Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmak çerçevesinde, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm toplumu kapsayan bir anlayışla, tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmalarını devam ettirmektedir. Sosyal hizmetlerin, sosyal destek ve teşviklerin dışında sosyal yardımlarımız ülkemizde üretilen refahın ihtiyaçlar doğrultusunda paylaşılması anlamına gelmekte ve sosyal refahı daha geniş kesimlerin paylaşmasını, ona erişmesini hedeflemektedir. Bu bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir ama AK Parti hükümetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Ali Sencer ARSLAN

2022-04-21 22:00:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.