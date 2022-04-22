LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer: İnşallah kanserin aşısını LÖSEV bulacak 



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, kanser araştırmalarına yönelik kurdukları enstitüde çalışmalara başladıklarını belirterek, "İnşallah kanserin aşısını veya kanserin çok etkileyen bir molekülünü LÖSEV bulacak ve dünyaya biz tanıtacağız" dedi.

LÖSEV İl Temsilciliği´nin Zonguldak´ın Ereğli ilçesi Kırmacı Mahallesi'ndeki bir restoranda verdiği iftara LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, aileler ve çocukları katıldı. Üstün Ezer, yaptığı konuşmada LÖSEV'le mücadeleye başladıklarında yüzde 20 oranında yakalanan tedavi başarılarını açılan hastane, okul, annelere yönelik atölyelerle yüzde 94'ler seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Kanser araştırmalarına yönelik büyük bir enstitü kurarak çalışmalara başladıklarını belirten Ezer, "İnşallah kanserin aşısını veya kanserin çok etkileyen bir molekülünü LÖSEV bulacak ve dünyaya biz tanıtacağız. Biliyorsunuz kovid virüsünün aşısını kanser ile uğraşan Biontech laboratuvarı buldu, bütün dünyaya aşıyı sattı. Kanser kötü hücresini alıp, zayıflatıp vücuda verip aşısını yapmak için uğraşıyoruz. Bir de akıllı bir ilacımızı inşallah 2023'te müjdelerle geleceğiz. Bütün amacımız kanser yapan etkenlerle ve kanserle mücadele etmek ve yüzde 100 başarı ile hiçbir çocuğumuzu hiçbir ailemizi kansere yenik düşürmemektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2022-04-22 00:09:32



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