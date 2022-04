Vali Tutulmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü ile Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevinç ve gururla kutlandığını ifade ederek mesajında şöyle dedi:

"Bağımsızlık ve özgürlüğümüz uğrunda milletçe topyekûn mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında ve Cumhuriyet Döneminde ortaya koyduğu tarihsel görev ve sorumlulukla geleceğimizi yönlendiren, milli iradenin temsil edildiği, Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıl dönümü ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevinç ve gururla kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin zor ve meşakkatli günlerin yaşandığı bir süreçte açılması; asil milletimizce azim, inanç ve kararlılıkla sürdürülen Millî Mücadelenin zaferle taçlandırılmasında bir dönüm noktası olmuş, milletimize güç vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bağımsızlık ve özgürlüğünü her şeyden üstün tutan, bundan ödün vermeyen kahramanlarımızın destansı fedakârlıkları sayesinde kurulmuştur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çok büyük mücadeleler sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milletimizin en değerli varlığı, umudumuz ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza emanet etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü de onlara bayram olarak armağan ederek yarının gençleri ve büyüklerine duyduğu sarsılmaz güveni, verdiği değeri ve sevgiyi göstermiştir.

Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine emanet edilen ve her karışı aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet koruyup kollayacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları ve geleceği; ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, sorunlara duyarlı, okuyan, araştıran, kendini geliştiren, bilim ve teknolojiyi özümseyen, donanımlı, özgüveni tam bireylerin ellerinde şekillenecek, ülkemiz, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yarınlara güvenle taşınacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi seviyor, onlara inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve sevgili çocuklarımızın dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.