Gazeteciler kahvaltıda buluştu

Alaplı Gazeteciler Derneği (AGD) üyesi gazeteciler iftar yemeğinde bir araya geldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde iftar yemeğine bölgeden çok sayıda gazeteci katıldı. Ramazan ayında bölgede görev yapan gazetecileri iftar yemeğinde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı, her fırsatta üyelerle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini belirtti. Bostancı, “Meslektaşlarımız hem iftarlarını açtı hem de sohbet etme imkanı buldu. Böyle bir ortamda iftar yapmak çok güzel. Allah kimsenin huzurunu bozmasın. Tüm İslam alemine ve insanlık alemine Ramazan ayının huzur, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Gazeteciler iftardan sonra bir çay ocağında Kaymakam Vedat Yılmazla oturup sohbet ettiler.

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