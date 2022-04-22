Mahalleye akan lağım vatandaşları isyan ettirdi

Alaplı ilçesinde Köksal Toptan Köprüsü'nün karşısındaki binanın yan tarafında akan pis suları akması ve yaklaşık 5 yıldır sorunun çözülmemesi üzerine mahalle sakinleri, Alaplı Belediyesi'nden kanalizasyon hatlarının yapılmasını istedi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi Köksal Toptan Köprüsü'nün karşısındaki Apartman çevresinde bulunan üst mahalleden gelen kanalizasyon borularından akan lağım suları etrafa kokusu yayılıyor. Vatandaşların Bu cadde üzerindeki kaldırımdan geçerken, lağım suların akmasından dolayı tedirgin olduklarını söylediler. Açık şekilde akan lağım suyunun yaydığı koku ve mikropla insanların sağlığını tehdit ettiğini belirten vatandaşlar, burada günde yüzlerce insan geçiyor, yaklaşık 5 yıldır bu sorunu yaşıyoruz ve kimse gelip ilgilenmedi dediler.

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