Çaycuma'da makamlara gelecekteki sahipleri oturdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile öğrenciler makamlara ziyarette bulundular. Öğrenciler makamlarda isteklerini belirterek, makamların sorumlulukları ve 23 Nisan'ın önemi üzerine sohbet ettiler.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mehmet Akif Göveç, Tuğra Adem İnam ve Ecrin Zehra Tekinalp okul yöneticileri ile birlikte Çaycuma Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Muharrem Coşgun'un makamına 7.sınıf öğrencisi Mehmet Akif Göveç oturdu. Atatürk İlkokulu öğrencileri Gülcan Baş, Ecrin Suden Taşkın, Elis Bayar, İnci Ayşe Topbaş ve Nida Nur Koçoğlu sınıf öğretmenleri Hülya Çelik ile birlikte Çaycuma Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Velioğlu İlkokulu öğrencileri Ecrin Verimli, Nurettin Emir Gedikli ve Berra Muslu, okul müdürü Emel Kaya ile birlikte Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Samet Tonga'nın makamına Ecrin Verimli oturdu.

75.Yıl İlkokulu öğrencileri Asya İkra Baltutar, Asrın Alim Gümüşok ve Azra Gümüşok sınıf öğretmenleri Cemil Akyazı ile birlikte Çaycuma Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen'in makamına Asya İkra Baltutar oturdu. Özel Ay Işığı Koleji İlkokulu öğrencileri Beren Çiçen, Çınar Gezen ve Burcu Elif Hamamcı öğretmenleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın makamına Beren Çiçen oturdu.

Makam ziyaretlerinde öğrencilere hediye takdim edilerek, tüm çocukların ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

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