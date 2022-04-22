TOBB’un Kdz. Ereğli’ye yapacağı okul görüşüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz, İl ve ilçe milli eğitim müdürleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) okulu görüştü.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB’un Kdz. Ereğli ilçesine yapacağı okul için protokol aşamasına gelindiğini belirterek, son hazırlıklar için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aydoğan ve Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu daha önce kendisini ziyaretimizde talep ettiğimiz okul için bize söz vermişti ve bunun kararını açıkladılar. Bizde bu gün Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz, İl Milli eğitim Müdürümüz Züleyha Aydoğan ve Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürümüz İsmail Aksoy ile birlikte Kdz. Ereğli Kırmacı Mahallesi’nde ki Fen Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi’nin olduğu bölgeye 4 bin 500 metre kare üzerine inşaa edilecek okul için istişarelerde bulunduk. Artık son hazırlıklar yapılıyor. İnşallah en yakın zamanda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp protokol imzalama aşamasına geçeceğiz. Kdz. Ereğli’ye ihtiyaç duyulan çok modern bir okulu kazandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ben bu vesile ile TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimi başta olmak üzere, Zonguldak Valimiz Mustafa tutulmaz, İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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