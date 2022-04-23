Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

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Zonguldak'ta 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Valilik önünde resmi tören düzenlendi.

Törene; Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Rektörü Prof.Dr İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi parti il temsilcileri daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından program sona erdi.

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