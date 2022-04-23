Jandarmadan Huzur Güven uygulaması

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Huzur Güven uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 387 şahıs sorgulanmış ve 158 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Yoklama Kaçağı olarak aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca adli makamlardan alınan karara istinaden 1 araçta yapılan aramada; 500) gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet çakı bıçağı ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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