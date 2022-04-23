Gülüç’te 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde 23 nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Gülüç Beldesi’ndeki törenler Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler çeşitli dans gösterileri ve şovlar sergileyip, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Törende konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken belediye başkanı olduğu günden bu yana önceliği hep çocuklara verdiğini anlattı. Geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde eğitimler alıp mutlu bir birey olarak topluma katılmalarının ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Demirtaş, çocukları çok sevdiğini ve onlara güvendiğinin altını çizdi.

Başkan Demirtaş ve eşi ışıl Demirtaş törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verip birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ile eşi ışıl Demirtaş’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

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