7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi sevindirdi

İHA

7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi sevindirdi

7A Yapı Marketler zinciri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zonguldak, Kdz. Ereğli, Bartın ve Düzce’de ki çeşitli okullarda eğitim gören bin 500 öğrenciye hediyeler vererek bayramlarını kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Düzce Sarıdere Kemeryanı İlk ve Ortaokulu’nda, Zonguldak Sivriler Şehit Engin Aydın İlkokulu’nda, Kdz. Ereğli'de Ormanlı Sinitli İlköğretim Okulu, Ormanlı İlk ve Ortaokulu, Ormanlı Çok Programlı Lisesi ve Ormanlı beldesi civar köylerinde bulunan okullara ve Bartın'da ise Gözpınar İlköğretim okulunda bulunan toplamda bin 500 öğrenciye çeşitli hediyeler ve balon dağıtımı gerçekleştirdi.
Her yıl 23 Nisan’da öğrencilere hediye ve balon dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini söyleyen 7A Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Remzi Alim, geleceğin teminatı olan çocukları mutlu etmek için çalıştıklarını ifade etti. Alim konuşmasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemsediğimiz günlerden. 23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu güzel gün dolayısıyla bizlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı mutlu etmeyi görev olarak görüyoruz. Her yıl firma olarak çocuklarımıza hediye ve balon dağıtımını geleneksel hale getirdik. Çocuklarımızın yüzünde ufak bir tebessüm bile ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Ben bu duygu ve düşünceler ile Türk Milletinin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.
Alim, gelecek yıllarda da bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülüç’te 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gülüç’te 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni’nde coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı’da ...
Çaycuma'da 23 Nisan yoğun katılımla kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da 23 Nisan yoğun katılımla kutlandı
80 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER 80 öğrenciye tablet dağıtıldı
Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri
Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı Veresiye defterlerini satın alan hayırseverler hem borçluların hem de bakkalın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye ...
Kızılay Başkanı Yağız, 23 Nisan’da çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılay Başkanı Yağız, 23 Nisan’da çocukları ...
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu Pandemi sonrası bayram coşkulu geçti
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu Pandemi sonrası bayram ...
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi
Rektör Özölçer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Rektör Özölçer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler Temalı Sergi Açıldı
YEREL HABERLER 'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler Temalı Sergi ...
Türk Cerrahi Derneği'nden ZBEÜ'ye kurum uzmanlık eğitimi yeterlik belgesi
YEREL HABERLER Türk Cerrahi Derneği'nden ZBEÜ'ye kurum uzmanlık ...
Yeşil Bir Kampüsün Adresi “ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi”
YEREL HABERLER Yeşil Bir Kampüsün Adresi “ Zonguldak Bülent Ecevit ...
ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Bağımlıkla Mücadele Konferansı
YEREL HABERLER ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Bağımlıkla ...
Başkan Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Yeşil, "Ulusal Egemenliğimizin 102. Yılı kutlu ...
TOBB’un Kdz. Ereğli’ye yapacağı okul görüşüldü
YEREL HABERLER TOBB’un Kdz. Ereğli’ye yapacağı okul görüşüldü
Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye getirildi
YEREL HABERLER Vücuduna saplanan çapa makinesi ile hastaneye ...
Çaycuma'da makamlara gelecekteki sahipleri oturdu
YEREL HABERLER Çaycuma'da makamlara gelecekteki sahipleri oturdu
Karacan, Başkan Nuri Tekin’e vaatlerini sordu Alaplı Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan; "bin 100 gün oldu. Başkanım ne oldu bizim 16 adet büyük proje?"
YEREL HABERLER Karacan, Başkan Nuri Tekin’e vaatlerini sordu Alaplı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.