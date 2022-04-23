7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi sevindirdi

7A Yapı Marketler zinciri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Zonguldak, Kdz. Ereğli, Bartın ve Düzce’de ki çeşitli okullarda eğitim gören bin 500 öğrenciye hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Düzce Sarıdere Kemeryanı İlk ve Ortaokulu’nda, Zonguldak Sivriler Şehit Engin Aydın İlkokulu’nda, Kdz. Ereğli'de Ormanlı Sinitli İlköğretim Okulu, Ormanlı İlk ve Ortaokulu, Ormanlı Çok Programlı Lisesi ve Ormanlı beldesi civar köylerinde bulunan okullara ve Bartın'da ise Gözpınar İlköğretim okulunda bulunan toplamda bin 500 öğrenciye çeşitli hediyeler ve balon dağıtımı gerçekleştirdi.

Her yıl 23 Nisan’da öğrencilere hediye ve balon dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini söyleyen 7A Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Remzi Alim, geleceğin teminatı olan çocukları mutlu etmek için çalıştıklarını ifade etti. Alim konuşmasında, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemsediğimiz günlerden. 23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu güzel gün dolayısıyla bizlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı mutlu etmeyi görev olarak görüyoruz. Her yıl firma olarak çocuklarımıza hediye ve balon dağıtımını geleneksel hale getirdik. Çocuklarımızın yüzünde ufak bir tebessüm bile ettirebiliyorsak ne mutlu bize. Ben bu duygu ve düşünceler ile Türk Milletinin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.

Alim, gelecek yıllarda da bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.

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