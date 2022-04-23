Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

İHA

– Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde devlet hastanesinde çocuk polikliniğinin olduğu katta yaklaşık 10 metrekarelik alan, oyun odası haline dönüştürüldü. Hastaneye gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan da doyasıya eğleniyor.

Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu

– Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde devlet hastanesinde çocuk polikliniğinin olduğu katta yaklaşık 10 metrekarelik alan, oyun odası haline dönüştürüldü. Hastaneye gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan da doyasıya eğleniyor.
Zonguldak’ın Alaplı Devlet Hastanesin Çocuk polikliniğin yatan hasta servisinin bulunduğu katta 10 metrekarelik bir oyun alanı oluşturuldu. Alaplı Devlet Hastanesine gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan ise gönüllerince eğleniyorlar. Çocuk oyun alanından çocukların belirli saatlerde faydalandığını söyleyen Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz, “Çocuk polikliniğinin bulunduğu katta 10 metrekarelik bir alan oluşturduk ve buraya çocuk oyun grupları yerleştirdik. Hastanede tedavisi devam eden çocuklar, kontrollü bir şekilde belirlenen saatlerde buradan faydalanıyor. Burada, Gençlik Merkezi iş birliği ile gönüllü öğrencileriyle birlikte duvarları boyayarak, oyun alanında sualtı bir akvaryum ortamı oluşturmak istedik. Buraya Anneler Derneğinin katkılarıyla çocuk oyun grupları yerleştirdik. Doktorların sakınca görmediği ve durumu müsait olan çocuklar tedavi öncesinde beklerken keyifli vakit geçirebilecekler. Hiçbir ücret ödemeden oluşturduğumuz, çocukların sosyalleşmesi için faydalı olduğunu düşündüğümüz çocuk oyun alanında çocuklar güzel vakitler geçirirken, buraya kesinlikle bulaşıcı hastalık taşıyan ve enfeksiyonlu çocuklar alınmıyor. Çocuklar burada tedavi görürken artık sıkılmıyor ve aileler de birazcık olsun çocukların sevinciyle rahatlıyor. Oyun alanımız personellerimiz tarafından sık sık dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 ...
Kızılay hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılay hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi
'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' projesiyle sahne aldılar
YEREL HABERLER 'Onlara Farklılıklarıyla Değil İsimleriyle Seslen' ...
Minikler Çevre Müdürlüğü'nün etkinliğinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Minikler Çevre Müdürlüğü'nün etkinliğinde doyasıya ...
Çekici ile araç çalanlar yakalandı
YEREL HABERLER Çekici ile araç çalanlar yakalandı
Ormanlı’da 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
YEREL HABERLER Ormanlı’da 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı
Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kandilli'de Başkan Aydın çocukları sevindirdi
7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi sevindirdi
YEREL HABERLER 7A Yapı Market 23 Nisan’da bin 500 öğrenciyi ...
Gülüç’te 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gülüç’te 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaydeğirmeni’nde coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Alaplı’da ...
Çaycuma'da 23 Nisan yoğun katılımla kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da 23 Nisan yoğun katılımla kutlandı
80 öğrenciye tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER 80 öğrenciye tablet dağıtıldı
Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Devrek’te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri
Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye defterlerini satın aldı Veresiye defterlerini satın alan hayırseverler hem borçluların hem de bakkalın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Hayırseverler bakkal bakkal gezip veresiye ...
Kızılay Başkanı Yağız, 23 Nisan’da çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Kızılay Başkanı Yağız, 23 Nisan’da çocukları ...
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti
Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu Pandemi sonrası bayram coşkulu geçti
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu Pandemi sonrası bayram ...
Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu
Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi
Rektör Özölçer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Rektör Özölçer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler Temalı Sergi Açıldı
YEREL HABERLER 'Sağlıklı gülüşler, 23 Nisan'ı bekler Temalı Sergi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.