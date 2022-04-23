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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlı’da 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Ormanlı Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli törenler düzenledi.

Ormanlı’da 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Ormanlı Beldesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli törenler düzenledi.
Ormanlı Beldesi’nde ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri belediye binası önünde gerçekleştirildi. Etkinlikler protokol eşliğinde bando takımı ile yürüyüş yapılması ile başladı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ormanlı’da ki çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler törende dans gösterileri yapıp şiirler okudu. Törende tüm öğrencilere balon ve hediye dağıtımı gerçekleştirildi.
Milli ve dini bayramları kutlamaya hasret kaldıklarını belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bundan sonraki süreçte her bayramı coşku ile kutlayacaklarını ifade etti.
Başol konuşmasında; “Covid19 salgını nedeniyle bu tür etkinliklere hasret kaldık. Milli bayramlarımızda duygularımız en üst seviyeye çıkıyor. Çanakkale ruhu içimizde, Çanakkale’yi görmeden Türkiye’yi göremezsiniz. Bizde bu sebeple Çanakkale’ye iki kez tur düzenledik. Vatandaşlarımızda o ruhu yaşaması için. İnşallah bundan sonraki süreçte milli ve dini bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız. Aynı zamanda ülkemizde ki tarihi yerleri gezmek için turlarımıza devam edeceğiz. Bu ülke bu duruma kolay gelmedi. Gazi ve şehitlerimiz bu ülkeyi canları ve kanlarıyla bize teslim ettiler. Bu vatana hizmet etmek, bu vatanı yüceltmek bizim elimizde. Bizde görevimizi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ormanlı’mız içinde çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz bir sel felaketi yaşadık, sel felaketinin yaralarını sarmaya başladık. İnşallah 2022 yılında çok güzel işlere imza atacağız, ihalelerimiz yapıldı. Bugün çok mutluyum, hepinizden, etkinliğimizde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Etkinlik veliler ve öğrencilerin fotoğraf çekilmesi ile son buldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine beldede eğitim veren tüm okul müdürleri, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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