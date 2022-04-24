TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - 24Erzincanspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Zonguldak Kömürspor, 24Erzincanspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 21 mağlup ayrıldı.
Stad: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Safa Yılmaz xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Sefa Özcan xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen xx, Selim xx, Eyüp xx, Tarık xx, Hakan xx, Emre x (Fatih dk. 60 x), Oğuzhan xx, Aykut Emre xx, Hüseyin x (Rıdvan dk. 85 ?) Ertuğrul x (Sefa dk. 74 x), Tezcan x (Embiya dk. 46 x), Eyüp xx, Tarık x (Ercüment dk. 46 x)
24Erzincanspor: M. Hayrullah xx, Yunus Emre xx, Canberk xx, İbrahim x (Uğur dk. 55 x), Kadir x (Emirhan dk. 81 ?), Sefa xx, Mümin x (Okan dk. 83 x), Rıdvan xx, Muhammed xx, Ethem xx (Sefa dk. 56 x) Ozan x (Emre Sarıkaya dk. 90 ?)
Goller: Ethem (dk. 39), Emirhan (dk. 84) (24Erzincanspor), Hakan (dk. 78) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Sefa, Hüseyin, Selim, Eyüp (Zonguldak Kömürspor), Ozan, M. Hayrullah (24Erzincanspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.