Maden işçisi 4 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Ali Sencer ARSLAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altından çıkartılarak tedaviye alınan Ercan Kabuk (42), 4 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen yıl 17 Aralık´ta Kilimli ilçesine bağlı Kırat Mahallesi´nde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının tavanının çökmesiyle göçük altında kalan işçi Ercan Kabuk, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Kalbi duran Kabuk, sağlık ekibinin müdahalesiyle kalbi tekrar çalıştırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi´nde kaldırılan Kabuk, 4 aydır verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-04-24 18:49:14
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