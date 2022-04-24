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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi

İHA

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip yardımlarda bulundu.

Kızılay 7 kişilik bir ailenin evini baştan sona yeniledi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip yardımlarda bulundu.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri ve Genç Kızılay gönüllüleri ile birlikte ilçede tespit edilen bir ailenin tüm eşyalarını karşıladı, çocukları baştan aşağı giydirip gıda ve nakdi yardımda bulundu. Kızılay olarak göreve geldikleri günden bu yana tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere ellerindeki imkanlar doğrultusunda yardımlarda bulunduklarını anlatan Yağız, ilçede ihtiyaç sahibi bir aileye yapılan yardımlar sonrası çocukların yüzlerinde oluşan mutluluğun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu söyledi. Başkan Yağız konuşmasında “Ereğli ilçemizde 5 çocuğu bulunan bir ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntı çektiği bilgisi gelince evlerine konuk olduk ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Ailenin evinde beyaz eşya dahil mobilya, koltuk gibi bir çok eşyası yoktu. Çocuklar yere serilen yorgan yada battaniyelerinde üzerinde uyumaya çalışıyordu. Kızılay olarak hemen harekete geçip yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde 7 kişilik ailemizin evde neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Çocukları baştan aşağı giyindirdik. Gıda ve nakdi yardımlarda bulunduk. Tabi biz evi yenilerken Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız çocukları alıp oyun parkına götürüp onları eğlendirdi. Eve döndüklerinde yeni yataklarını, dolaplarını ve eşyalarını görünce çok büyük bir mutluluk yaşadılar. O anda çocukların gözlerinde oluşan mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor. Türk Kızılayı olarak böyle bir yardıma vesile olduğumuz için tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte çok mutlu olduk. Ben buradan 7 kişilik ailemizin ihtiyaçlarının karşılanmasında bizlere destek olan Baydanlar Halı sahibi Emrah Baydan, Karaca AVM sahibi Hasan Toprak, Öztürk Eczanesi sahibi Hüseyin Öztürk, Ateşler Spot Mağaza sahibi Ahmet Ateş, Ada Çamaşırları mağazası sahibi Tamer Tanyıldız, Japon Pazarı sahibi Arif Çalışkan ve Pizzante pizza sahibi Hakan Güner’e çok teşekkür ediyorum. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya, çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.

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