Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarıştılar

Ramazan ayı dolayısıyla Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Hacı Hasan köyünde yeni açılan cami için açılan Sakalı Şerif ve ayak izi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Hacı Hasan Köy Camisi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın Sakalı Şerif'i, Kabe iç örtüsü, Hz. Hamza’nın Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi. Alaplı Hacı Hasan köyünde yeni yapılan cami açılışından sonra kılınan teravih namazı sonrasında ziyarete açılan Sakalı Şerif adeta izdihama yol açtı. Yaklaşık bir saat süren Sakalı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulandığı görüldü.



Teravih namazı sonrası Sakalı Şerifi görmek isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakalı Şerif, Kabe iç örtüsü, Hz. Hamza’nın Uhud Savaşı'nda kırılan dişi, Hazreti Hüseyin'in şehit olduğunda üzerinde bulunan yeşil hırkası, Hz. Hatice'nin kabir toprağı, Hz. Muhammed'in ayak izini görmek için ziyarete gelenler, kutsal emanetlere dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara açıldı. Vatandaşlar Sakalı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Peygamberin bir parçasını gördükleri için mutlu olduklarını ve duygulandıklarını aktardı.



Sakalı Şerif'e büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden Alaplı Müftüsü Bostancı, "Böyle güzel bir açılış, Sakalı Şerif'i ve kutsal emanetleri görmek için çevre köylerden bir çok vatandaş camiye akın etti" dedi.

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