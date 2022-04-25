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AK Parti Milletvekili Türkmen “Zonguldak Türkiye’nin çimentosudur”

İHA

AK Parti Milletvekili Türkmen “Zonguldak Türkiye’nin çimentosudur”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, yer altı zenginlikleri ile Zonguldak’ın Türkiye’nin çimentosu olduğunu söyledi.
Ormanlı Belediyesi tarafından Belediye Kültür ve Toplantı Salonu’nda iftar programı düzenlendi. İftar öncesi davetlilere Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftarını açan davetliler, görevli imam hatibin iftar duasına elik etti.

Türkmen “Zonguldak Türkiye’nin çimentosudur”
İftar programında konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen kendilerini Ormanlı halkı ile iftarda buluşturan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’a teşekkür etti. Türkmen konuşmasında “Uzun bir aradan sonra pandemi nedeniyle bir araya gelememiştik. Covid19 bölgemizi, yurdumuzu ve dünyamızı terk eder hale geldi. İnşallah bundan sonra eski geleneklerimizi, göreneklerimizi, birlikteliğimizi yine paylaşacağız. Ülkemiz dünya konjektöründe hem fiziki hem de siyasi deprem kuşağında. Onun için bu coğrafyada tarih boyunca bir huzurun doğru dürüst olmadığını görürüz. Şimdide aynısı, etrafımızda ateş çemberi yanıyor. Dolayısıyla o ateş bizi de ısıtıyor. Baktığımız zaman bi tarafta Irak ve Suriye savaşı sürüyor, İran’ın içerisinin karıştırılması, Libya’dır, Afganistan’dır, Miyammar’dan Afganistan’a kadar vekalet savaşlarının sürdüğü, Müslüman kanının döküldüğünü görüyorsunuz. O yüzden Cenabı Hak ibadetlerimizi de dualarımızı da kabul eylesin. Farklılıklarımız olmasına rağmen birlik ve beraberliğimizi sağlayabilirsek, birbirimizi sevebilirsek, bu coğrafyadan başka bir yere gitme şansımız olmadığını da görürsek bu birlikteliği sağlamak hem akıllı hem vicdani görev olduğunu da görürüz. Zonguldaklı hemşerilerimiz hamd olsun bunun dünde farkındaydı bugünde farkında. Zonguldak Türkiye’nin çimentosu olmaya devam etmiştir. Bundan sonrada öyle olacaktır. Bu bölgelerimizde olsun, Filyos’ta ve denizlerimizde olsun Cenabı Hak bir nimet bahşetmiş. Doğalgazımızda oradan çıkıyor, büyük faaliyetler var. Alt yapıda büyük gelişmeler var. Dolayısıyla Zonguldak, Türkiye’de ki vilayetler arasında parmakla gösterilecek kadar hizmet alan bir vilayet haline geldi. Bunda sizlerin çok büyük katkıları var, sizler bizi hep desteklediniz, hiç yalnız bırakmadınız. Onun için sizlere minnet borcumuz var. Bizlerde son nefesimize kadar bu borcumuzu ödemek için milletimiz, ülkemiz ve Zonguldak’ımız için çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bozkurt konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Ramazan ayının 23.’sünü burada hep birlikte idrak ediyoruz. 4 gün sonra idrak edeceğimiz Kadir gecesinin ve hemen akabinde Ramazan Bayramı’nın herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayı boyunca yaptığımız ibadetlerin ve duaların ülkemizin birlik ve beraberliğini artırmada, diğer devletler arasında en ön sırada yer almasına vesile olmasını temenni ediyorum. Ve yine dünya mazlumlarının da kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Başol “3 yıl aradan sonra birarada olmanın mutluluğunu yaşıyorum”
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, pandemi nedeniyle yaklaşık 3 yıllık aranın ardından Ormanlı halkı ile birlikte aynı iftar sofrasında olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Başol konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ramazan ayının artık son günlerine yaklaşıyoruz. İftarımızı birlikte açıp kaynaşalım düşüncesi ile böyle bir program tertipledik. Davetimize icabet eden Kaymakamımız, milletvekilimiz, belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız, il başkan yardımcımız, komutanımız, siz değerli hanımefendiler ve beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Kadir gecesi ve ardından Ramazan Bayramı’na erişeceğiz hep birlikte. 3 yıl aradan sonra böyle birlik ve beraberlik içerisinde yeniden bizleri toplanmayı nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Hatalarımız varsa ben sizlerin affına sığınıyorum.”
İftar programının ardından protokol üyeleri belde merkezinde vatandaşlarla biraraya gelerek çay sohbeti gerçekleştirdi.
İftar davetine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı M. Fatih Çakır, Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Komutanı Kıdemli Başçavuş Cevdet Kubilay Arsever, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy, AK Parti Ormanlı önceki dönem belde başkanları İsmail Üstün ile Mehmet Erdoğdu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Ormanlılı vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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