Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli İlçesinde uyuşturucu operasyonu operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip olan 95 gram uyuşturucu madde, uyarıcı hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları ve tabanca ele geçirildi.

M.D, E.S. ve K.H. isimli şüpheli şahıslara Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Adliye sevk edilen S.Ö, B.O, A.İ. ve T.O. isimli şüpheli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanırken, F.K. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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