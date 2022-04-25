1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü

Zonguldak’ta bir apartmanın 8.katından düşen 1,5 yaşındaki smokin cinsi kedi, şans eseri ölümden dönerek hayata tutundu.

Olay geçen hafta sonu yaşandı. 1,5 yaşındaki smokin cinsi kedi, 8.kattan düşerek ağır yaralandı. Düşmenin etkisiyle kedinin sol ayak kemiğinde kırık meydana geldi. Kedinin düştüğünü gören sahipler veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından röntgeni çekilen kedinin sol ayak kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Ardından hemen ameliyata alınan kedinin, ameliyatı başarılı geçti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından teslim edilecek.

Olayla ilgili açıklama yapan veteriner hekim Gökmen Koç, “Cumartesi günü öğlen vakitlerinde, 8.kattan düştü. Getirilen smokin ırkı kedimiz yapılan tetikler sonucunda femur kemiğini vücudun en uzun kemiğini altı kaval kemiği ile birleşen boyun kısmından kırıldığını tespit ettik. Akşamına planını yaptıktan sonra operasyona aldık. Operasyon öncesinde uygulayacağımız tetkikle operasyon sırasında uygulanan tetkikler arasında bazen değişiklikler olabiliyor. Olmaması gereken kullanılması gereken malzemenin dışına çıkmamız gerekti. Önünde sebebi kıkırdakların olduğu yerde çatlakların olmasıydı. Plak takmak zorunda kaldık. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Şimdi de gayet iyi. Yeme içmeye de başladı bugün. İkinci günümüz. İnşallah daha iyi olacak. 8. Kattan düştü. İç organlarında da bir hasar yoktu. Orta katlardan bir yere temas ettiği tente gibi bir şeye temas ettiği aşikar. Gerek düşmeyle birlikte temas ettiği aşikar. Bu tür vakalarla sık sık karşılaşıyoruz. Sıcaklık artması kedilerin cinsel aktiviteleri de hızlanıyor. Gün ışığının uzamasıyla birlikte kısırlaştırmanın önemi gün yüzüne çıkıyor. Kedilerin avcılık üç güdüsüyle sineklere kuşlara böceklere atladıkları olabiliyor” dedi.

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