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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Bilsem ekmekte küf sorununa çözüm üretti

İHA

Kdz. Ereğli Bilsem ekmekte küf sorununa çözüm üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Kimya Bölümü proje öğrencisi Kdz. Ereğli’de yetişen ve antifungal, antibakteriyel, antiviral, topikal antiseptik, analjezik, antiinflamatuar, antispazmodik, antioksidan ve ayrıca antitümör ajan olarak kullanıldığında etkili olduğu bilimsel kaynaklarda da bildirilen bir bitkiyi kullanarak küf sorununa çözüm önerisi getirdi.
Kdz. Ereğli Şahinde Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi 9. Sınıf Kimya Bölümü öğrencisi Hayat Şahin ve danışmanı Kimya öğretmeni Gürol Keserci ekmek israfını önlemek amacıyla, tamamen doğal ve kimyasal olmayan yeşil sentez yoluyla küf önleyen madde ürettiler. Ekmek veya yiyeceklere katılabilen, sağlığa hiçbir zararı ve toksit etkisi olmayan, sentezleme aşaması emsallerine göre daha az maliyetli olan numune sayesinde, sadece yiyecekler değil evlerin duvarlarındaki küf sorununun da çözüme kavuşturulabileceği belirttiler.

Patent Başvurusu Yapıldı
Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan Çakır tarafından tüm hakları öğrenciye ait olacak şekilde Patent başvurusu yapılmış ve tescil sonrası istekli üretici firmalara yeşil yöntem ile sentezlenen maddenin formülüzasyonu teslim edileceği belirtildi.
Tatmetal’in destekleriyle gerçekleşen çalışma doğrultusunda numunelerin üniversite laboratuvarları ve özel dış laboratuvarlara gönderildiği, daha sonra sentezlenen gümüş nanoparkitüllerin (AgNP) antiküf etkisi kanıtlanarak raporlaştırıldığı belirtilmiştir. Patent başvurusu da yapılan numunelerin, tescil edildikten sonra üretime geçilebileceği ve Kdz. Ereğli’de yetişen yerel bir bitkiden sentezlenen AgNP’lerin bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Çevre dostu araştırma teknikleri kullanıldı
Aylarca süren çalışma sayesinde, bitkiden yeşil yöntem ile sentezlenen gümüş nanoparçacıkların küf oluşumunu engelleme yeteneği ortaya çıktı. Çalışmada, bitkinin su ekstraktını kullanarak AgNP’lerin sentezi için çevre dostu yeşil nanoteknolojik bir yöntem kullanıldı. Kimyasal senteze alternatif olan bu yöntem, toksik kimyasalları kullanmadığı için çevreci bir çözüm olarak kabul edildi. Yeşil yöntem ile sentezlenen bitkinin küf engelleyici etkisi sebebiyle; ekmek henüz hamur aşamasındayken veya ev duvarlarında oluşan küflere karşı kullanımlarda da olumlu etkide bulunacağı tahmin ediliyor.

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