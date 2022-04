Çaycuma TSO Fen Lisesi e-Twinning projesinde büyük başarı yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi yürütülen ‘Bridging the Past Present and Future’ adlı eTwinning projesi ile 9 yerli ve 7 yabancı ortaklıkla 6 ay sonunda sona erdi.

Geçen yıl iki Avrupa ve iki Türkiye etiketi alan Çaycuma TSO Fen Lisesi bu yıl da eTwinning çalışmalarına hızla devam etti. İngilizce Öğretmenlerinden Dilek Pamir rehberliğinde yürütülen ‘Bridging the Past Present and Future’ adlı eTwinning projesi 9 yerli ve 7 yabancı ortaktan oluştu. TSO Fen Lisesinden 11 öğrencinin çalışmalarına katılımıyla 6 ay süren proje Eylül ayında başlayıp Mart ayında bitirildi. Çaycuma TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop konuyla ilgili açıklamasında, “ Öğrenciler zamanda yolculuk yapıp, içinde yaşadıkları dünyayı tanıyıp gelecekle ilgili tahminlerde bulunmuşlardır. Geçmişteki yaşamı bilim, teknoloji ve iklim yönünden şuan ki ve gelecekteki yaşamla kıyaslamışlardır. Onları dünkü yaşamlarından yarınki yaşamlarına götürecek köprü kurmuşlardır. Küresel durum bizim kişisel ve mesleki yaşamlarımızı pek çok yönden değiştirmektedir. Öğrenciler farkları birçok yönden analiz etmişlerdir. Teknoloji, bilim ve iklimin yaşama biçimimizi nasıl değiştirdiğini karşılaştırmışlardır. Teknolojinin eğlence biçimimizi, eğitimi, ev işlerini, ulaşımı, iletişimi, tarımı, savaşları, yeme alışkanlıklarımızı, giyimimizi, şehirlerimizi, alışverişi, gelenekleri, iş ve meslekleri nasıl değiştirdiği ve gelecekte nasıl olacağı üzerine çalışmışlardır. Proje aynı zamanda gündemde olan küresel ısınma, etkileri ve dünyamızdaki hayatı nasıl değiştireceği konusunda farkındalık oluşturmuştur. Proje sayesinde öğrencilerimiz; anahtar yeterliliklerini, dil becerilerini, bilgisayar ve sosyal becerilerini, işbirliği kurma yeteneklerini geliştirip karışık ülke takımlarıyla ortak ürünler oluşturmuşlardır. Öğrenciler ayrıca karşılaştırmalar yapıp sonuca ulaşmışlardır. Çevrimiçi interaktif toplantılar ile İngilizce konuşma pratiği yapma şansını elde etmişlerdir.”

