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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otoparkta park etme kavgasında 2 sanığa adli kontrolle tahliye

İHA

Otoparkta park etme kavgasında 2 sanığa adli kontrolle tahliye

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesi otoparkında araç park etme iddiasıyla çıkan üç güvenlik görevlisinin vurulduğu olayda yargılanan 2 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Geçen 4 Mart'ta Çaycuma ilçesindeki devlet hastanesinin bahçesinde iddialara göre otopark tartışması nedeniyle güvenlik görevlileri Tolga T., Teoman T. ve R.H. silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Aracını park ettiği sırada güvenlik görevlisi Tolga T.'nin yanına gelerek park etmesinin yasak olduğunu öne süren baba Raci K. ile yaşanan tartışma sonrası olay yerine gelen Tahsin K.; iddialara göre belinden çıkardığı silahla güvenlik görevlilerini yaraladı.
Hastane bahçesine gelen Tayfun K. da kardeşi ve babasını araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayda yaralanan iki güvenlik görevlisi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kalça kemiğine kurşun isabet eden Tolga T. ise BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak kurşun; bulunduğu yerin riskli olması sebebiyle Tolga T.'nin vücudundan çıkartılamazken tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay sonrası polise teslim olan baba Raci K. ile Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Tayfun K.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar baba Raci K., küçük oğlu Tahsin K. ile tutuksuz sanık büyük oğlu Tayfun K. ile taraf avukatları katıldı.
Baba Raci K. ve oğlu Tahsin K.'nin 1 yıl 2 aylık tutukluluk süreleri gözden geçirildi. Sanıklar, delillerin karartılma ihtimalinin olmaması ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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