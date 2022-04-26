Tütün Bağımlılığının gençler arasında yaygınlığı dikkate alınarak bağımlılık hakkında bilgi vermek, tütün kullanımının zararlarını hatırlatmak amacıyla ve gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için “Tütün Bağımlılığı Online Eğitimi” düzenlendi.

Yeşilay Zonguldak Şubesi işbirliğinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Havva Aksu, tütünün birçok hastalığa yol açtığını bu hastalıkların aynı zamanda genler yoluyla aktarılarak toplum sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Aksu, ayrıca tütün bağımlılığıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

Akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen online sunumun ardından Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Kübilay ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fulya Kurtuluş Aydın teşekkürlerini sunarak bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlar arası işbirliği yapmanın önemini vurguladılar.

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