Minik taraftar takımına destek oldu

Birinci Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e yükselmek için geçtiğimiz hafta Sefercikspor ile Gökçebeyspor karşı karşıya geldi. Ancak karşılaşma 11 sonuçlanınca kupa maçı 30 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Maçın ardından kupa ve şampiyonluk için harekete geçen Sefercikspor kulübüne destekçilerinden bağış ve yardım yağmuru gelmeye başladı. Onlardan biri de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ikamet eden 7 yaşındaki minik Azime Nur Uzun'dan geldi.

Minik Azime Nur, daha önce biriktirdiği kumbarasını Sefercikspor'a bağışlayarak 1 otobüs desteğinde bulundu. Minik Azime Nur'un bu yaptığı hareket Sefercikspor Kulübü ve destekçileri tarafından alkışlandı. Konuyla ilgili olarak Sefercikspor yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi; "Değerli dostumuz, kardeşimiz Barış Uzun'un biricik kızı Azime Nur Uzun, takımımıza şampiyonluk yolunda biriktirdiği kumbarasından 1 otobüs bedeli karşılığı destekte bulunarak, futbolcu ağabeylerine katkıda bulunmuştur. Güzel kızımıza yapmış olduğu bu güzel ve anlamlı destek için teşekkür eder, ailesiyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz."

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