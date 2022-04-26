Zonguldak'a şehit ateşi düştü



Sinan KABATEPEAli Sencer ARSLAN/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)PENÇEKilit Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz´ın (22) acı haberi, Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Baba Sinan Korkmaz, küçüklüğünden itibaren oğlunun en büyük hayalinin askerlik olduğunu söyledi.

PençeKilit Operasyonu´na katılan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz, teröristlerin saldırısında şehit oldu. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, şehit Korkmaz´ın Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi´ndeki ailesine acı haberi verdi. Şehidin evi ve Kaynarca Caddesine Türk bayrakları asıldı.

Oğluyla en son dün akşam telefonda görüştüklerini belirten Sinan Korkmaz, "Olan biteni konuştuk, 'Dikkat et' dedim. Keyfi iyiydi, uzun konuştuk, arkadaşlarına selam söyledi. Hayali küçüklükten beri asker olmaktı. 1,5 senedir oradaydı. 2 ay önce yüz yüze görüşmüştük. Küçüklüğünden beri asker olmak istiyordu" dedi.

'GURUR KAYNAĞIMIZDI'

Asker olduğunda oğlunun hayallerine kavuştuğunu belirten Şerife Korkmaz ise "Evladımızla gurur duyduk. Gurur kaynağımızdı bizim, canımızdı. En son dün telefon ile görüştük. 'İyiyim, rahatım çok iyi' dedi" diye konuştu.

Şehit Doğukan Korkmaz´ın cenazesi, yarın Ömerli Mahallesi´nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPEAli Sencer ARSLAN

2022-04-26 18:44:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.