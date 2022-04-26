Kdz. Ereğli MHP İlçe Teşkilatı’ndan iftar yemeği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli Tims Fabrika Organizasyon’da düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık 500’ün üzerinde davetli katıldı. Program iftar öncesi görevli imam hatiplerin Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan davetliler iftar duasına eşlik etti. İftar programında konuşan MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk davete katılanlara teşekkür ederken, TSK tarafından Irak’ın Kuzeyi’nde yer alan terör hedeflerine düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Sözleşmeli Piyade Uzman Er Doğukan Korkmaz’a Allah’tan rahmet ailesi ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

Demirtürk’ün ardından kürsüye gelen MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra’da Şehit Piyade Uzman Er Doğukan Korkmaz’a Allah’tan rahmet ailesi ve Türk Milleti’ne başsağlığı diledi. Kotra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve tüm Zonguldaklılara selamlarını gönderdiğini ifade ederken, iftar davetine katılan herkese teşekkür etti.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar davetine MHP MYK Üyesi Murat Kotra, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli, Türk Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Şahin Ören, Kdz. Ereğli TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Nüfus Müdürü Melikhan Babayiğit, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Zonguldak ve ilçelerindeki MHP Başkanları ve Ülkü Ocakları başkanları, MHP Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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