Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde sürüyor

İHA

Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde sürüyor

Okullar arası Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla heyecanlı ve nefes kesen maçlarla devam etti.
Okullar arası Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ın ev sahipliğinde Site Spor Salonu'nda devam ediyor. Müsabakalara Yıldız Erkek kategorisinde, Kayseri Ahmet Paşa Ortaokulu (A), Trabzon Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu (A), Antalya Fatih Ortaokulu (A), Aydın Gazipaşa Ortaokulu (A), Bingöl İnönü Ortaokulu (A), Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu (A), İstanbul Samandıra Ortaokulu (A), Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu (A) ile; Yıldız Kızlarda, Adana Ada Sokağı Ortaokulu (A), Uşak Atatürk Ortaokulu (A), Trabzon Bener Cordan Ortaokulu (A), İstanbul Cevizli Ortaokulu (A), Kastamonu Merkez Ortaokulu (A), Ankara Metin Oktay Ortaokulu (A), Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu (A) ve Muğla Profilo Marina Ortaokulu (A) olmak üzere toplamda 16 takım katıldı.
Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne olan hentbol müsabakalarında kategorilerinde birinci olan takımlar şampiyonluk kupasına ulaşacak. Öte yandan şampiyona 30 Nisan'da oynanacak son maçların ardından sona erecek.
Şampiyonayı değerlendiren A Klasman Gözlemci ve Hentbol antrenörü Erhan Acar, ''Şampiyonaya salı günü start verdik. Türkiye'nin 16 bölgesinden takımlar geldi. 8 Kız ve 8 Erkek takımı ilimize geldi. Bunların grupları oluştu. Buradan Türkiye birincisi çıkacak. Türkiye birinciliğinin Zonguldak'ta olması çok güzel. 2 sene evvel futsal il birinciliği vardı, bu ikinci. Çok güzel bir turnuva oluyor. Seyirci ilgisi de fena değil. Desteklerinden dolayı Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Burada dün akşam çok güzel parti yaptık. Gelen takımlar çok memnun. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü her iki kategoride final maçları oynanacak, herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale ...
Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’ndan Tutulmaz’a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’ndan ...
Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi ...
Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Keleş, TOBB Dış İlişkiler Komisyonu ...
Kdz. Ereğli TSO sac ve nakliye sektörü temsilcileri ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO sac ve nakliye sektörü temsilcileri ...
Kdz. Ereğli MHP İlçe Teşkilatı’ndan iftar yemeği
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MHP İlçe Teşkilatı’ndan iftar yemeği
Zonguldak'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Zonguldak'a şehit ateşi düştü
Minik taraftar takımına destek oldu
YEREL HABERLER Minik taraftar takımına destek oldu
Tütün Bağımlılığı online eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Tütün Bağımlılığı online eğitimi düzenlendi
Otoparkta park etme kavgasında 2 sanığa adli kontrolle tahliye
YEREL HABERLER Otoparkta park etme kavgasında 2 sanığa adli ...
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz’ın ailesine acı haber verildi Şehit olan Piyade Uzman Er Korkmaz’ın anne ve babası gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan Korkmaz’ın ...
1 Mayıs; emeğin başkentinde coşkuyla kutlanacak GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “1 Mayıs Uluslararası Birlik mücadele ve Dayanışma günü Zonguldak'ta coşkuyla kutlanacak”
YEREL HABERLER 1 Mayıs; emeğin başkentinde coşkuyla kutlanacak GMİS ...
Çaycuma TSO Fen Lisesi e-Twinning projesinde büyük başarı yakaladı
YEREL HABERLER Çaycuma TSO Fen Lisesi e-Twinning projesinde büyük ...
Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu
YEREL HABERLER Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu
Kdz. Ereğli Bilsem ekmekte küf sorununa çözüm üretti
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Bilsem ekmekte küf sorununa çözüm üretti
Engelliler iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Engelliler iftar sofrasında buluştu
Ters yönden gelen traktör otomobili biçti
YEREL HABERLER Ters yönden gelen traktör otomobili biçti
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobili sordu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çarptığı ...
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü
YEREL HABERLER 1,5 yaşındaki kedi 8.kattan düştü, ölümden döndü
Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 4 kişi tutuklandı
Anne sütü gönülleri TEMAS şubesi açıldı
YEREL HABERLER Anne sütü gönülleri TEMAS şubesi açıldı
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler Pandemide dezenfektan ve kolonya ürettiler şimdi de defne yaprağı işleme tesisi kurdular
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ...
Yanan araçtan kurtaran polislere, anne- kızdan teşekkür
YEREL HABERLER Yanan araçtan kurtaran polislere, anne- kızdan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.