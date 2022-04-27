Zabıtadan fırınlarda denetim

Kuranı Kerim ne zaman ve nasıl indi?

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Kozlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kozlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan fırınlarda gramaj ve hijyen konusunda denetimlerde bulundu. Ekipler kurallara uymayan işletmecilere ise cezai işlem uyguladı. Uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

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