Fakülte Bahçesinde Sanat Müzesi

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Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi bahçesinde “Yazma Eğitimi Dersi” çerçevesinde “Hayattan Sanat İzleri Müzesi“ adlı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şaban Çelikoğlu, Doç. Dr. Bayram Gökbulut akademikidari personel ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özgül İnce Samur’un yönlendiriciliğinde; Türkçe Öğretmenliği Anabilim dalı 3. Sınıf öğrencileri Serhat Eroğlu, Şuheda Büyüközer, Hatice Sarıot, İlknur Çilenk ve Fatih Muhammet Emin Demir, yazma eyleminin farklı ve sıra dışı bir sürece dönüşmesi için farklı sanat dallarından eserleri sergileyerek sunum gerçekleştirdiler.

Üniversite bahçesini müze ortamına çevirerek ünlü tabloları sergileyen öğrenciler, ünlü sanatçılar Van Gogh, Beethoven, Isadora Duncan ve Salvador Dali’yi canlandırarak eğlenceli ve yaşamsal bir süreç oluşturdular.

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