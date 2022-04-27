Rektör Özölçer Kadir Gecesini tebrik etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesini tebrik etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kadir Gecesi münasebeti ile bir mesaj yayımladı. Özölçer, yayımladığı mesaj şöyle “On bir ayın sultanı Ramazan Ayının son günlerini yaşarken Yüce Allah’ın bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur’anı Kerim’de bizlere müjdelediği ve Kuranı Kerim’in yeryüzüne indirildiği Kadir Gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade ederek “Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı Ramazan Ayının son günlerini yaşarken Yüce Allah’ın bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur’anı Kerim’de bizlere müjdelediği ve Kuranı Kerim’in yeryüzüne indirildiği Kadir Gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Aziz milletimiz ve Tüm İslam âleminin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin ve Zonguldaklı hemşerilerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecede yapılacak dua ve ibadetlerin insanlığın barış huzuruna esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun”

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