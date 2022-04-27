Zonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, unutulmaya yüz tutan ilçeye özgü "Karaçatlak" üzümünün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla Alaplı Kaymakamlığınca proje üretildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, eskiden ilçede üretimi yapılan ancak son yıllarda yetiştirme alanı oldukça azalan Karaçatlak üzümünün üretimini yeniden yaygınlaştırmak amacıyla Kaymakamlık olarak, çalışma yaptıklarını ifade etti.

Yerel bir tür olan Karaçatlak üzümünün kaybolmaya yüz tuttuğunu aktaran Kaymakam Vedat Yılmaz, "Kendine özgü bir tadı olan bu güzel üzüm türünün yeniden üretimini artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak geniş çerçeveli bir proje yaptık. Proje çerçevesinde ilçemizde üç kuşaktır Karaçatlak üzümü yetiştiriciliği yapan Sabırlı köyü sakinlerinden Muammer Timurlenk'e ait asmalardan aldığımız kalemlerden fidan yetiştirerek, toplu bahçeler kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta, bin adet fidanla 3 dekar toplu bahçe kurarak, ileriki yıllarda üretim alanını genişletmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Asma bahçesinden alınan kalemlerin Kocaman Orman Fidanlığı'nda köklendirme çalışmalarına başladık. Sonbaharda da, fidanları dağıtıp bahçe tesisine başlayacağız. Son derece değerli olan bu üzüm türünün yeriştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması ilçemiz ekonomisine de çeşitlilik ve zenginlik kazandıracaktır. Projeye katkılarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Cemalettin Çataklı'ya, İl Genel Meclisi üyelerimiz Sayın İbrahim Yalçın ve Temel Uslu'ya, ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İzzet Çetin ile kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.