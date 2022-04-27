Devrek YBRM Huzurevi Müdürlüğü iftar programı düzenledi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek YBRM Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı düzenlendi.

İftar programı Kaymakam Ümit Altay'ın da yer aldığı iftarda, kurum personeli ve burada kalan vatandaşlar birlikte iftar yaptılar. İftar programı sonrasında kaymakam ümit Altay ile sohbet eden vatandaşlar ve kurum personeli renkli görüntüler oluşturdu.

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