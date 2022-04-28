Rektör Özölçer, "Bundan sonra sıçrama dönemi gerçekleştirmek istiyoruz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr İsmail Hakkı Özölçer, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde biraya geldi. Özölçer, "Üniversitemizin en iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Prof Dr. Bekir Hakan Bakkal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba Akdal ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

Rektör İsmail Hakkı Özölçer, 8 Nisan itibariyle göreve atandığını hatırlatarak, "Biliyorsunuz 8 Nisan günü Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu göreve atandık. Üniversitemiz epey bir yol kat etti. 4 sene biraz pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle geride kaldık. Bütün üniversite bundan sonra elinden gelenin en iyisini yapacağız. Aday olduk. Üzerimizde vazife olarak gördük. Ve bu göreve layık görüldük. Ben Zonguldaklı değilim ama 22 sene burada yaşadım. Sadece bu kent değil üniversitemiz için. Buraya biz kent evladımız gibi kendi malımız gibi sahiplendik. Hep birlikte çalıştık. Bundan sonra sıçrama dönemi gerçekleştirmek istiyoruz. Kendi üniversitemizin ve Zonguldak’ın sorunlarını biliyoruz. Daha sonra ekinimize katılacaklar olacak. Bu bir ay alışma dönemi olacak. Bayramdan sonra daha hızlı çalışacağız. Kendi ekibimizle çalışacağız" şeklinde konuştu.



"8 Nisan’dan sonra yeni bir sayfa açtık"

Filyos Projesi'nin önemine değinen Rektör İsmail Hakkı Özölçer, TPAO ile yaptıkları anlaşmaları da hatırlatarak şöyle devam etti:

"Filyos Projesi önemli. Bizi de büyütecek. Zonguldak’ı da büyütecek. Makinenin dişliler gibi. Basında başka dişlisi hepimiz beraber çalışmalıyız. Zonguldak’ın sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Yeni yeni büyüyen fakültelerimiz de var. Geçmiş artık geçti. 8 Nisan’dan sonra yeni bir sayfa açtık. Tıp fakültemizin en güzel şekilde halkımızın hizmetine sunulması gerek. Hastanemiz de poliklinik binalarınız sürüyor. Eczacılık fakültemiz sürüyor. Orayı en büyük kampüsümüz olarak değerlendireceğiz. Kalp damar cerrahisi bölümü personel eksikliği vardı. Bir kaç ay içerisinde tamam oluyor. Kalp damar ve cerrahi bölümü birada çalışacak. Şuanda en temiz şekilde çalışıyor. Burası için güzel bir şey. Gerisini de yavaş yavaş yapacağız. 15 Temmuz Anıtı'nı en iyi şekilde halka açacağız. Kesin açılacak. Oranın bir iki şeyi var. Nasıl çalıştıracağız. En iyisini bulmak istiyoruz. Daha çok kafe şeklinde. Şuanda böyle bir imkan olmadığı için. Öğrencilerimiz ders çalışırlar. Orayla ilgili bir iki fikrimiz var. Pek çok şey düşünüyoruz. Şuanda orada otomatlar var” diye konuştu.

Rektör Özölçer,”Tıbbi onkolog eksikliğimiz var. Devlet hastanesinde iki onkolog var. Onlardan faydalanabilir miyiz? diye düşündük. Bir süreye ihtiyacımız var. Bayram sonuna görüşmeler sürecek. İnşallah olumlu sonuçlanır. Bizim imkanlarımız daha çok. Zaten bu hastalar özel hastalar. Bunlar kanser hastası. Gerekirse öğretim görevlisi bulacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.

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