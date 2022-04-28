Zonguldak 1. Bölgesel Amatör Lig'den süper amatöre yükselme maçında Gökçebeyspor şampiyonluğa kenetlendi.

Geçen hafta Çaycuma sahasında Sefercikspor ile oynadığı grup maçında berabere kalan Gökçebeyspor 30 Nisan cumartesi günü Çaycuma sahasında final oynayacak. Çalışmalara hızla devam eden Gökçebeyspor taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Gökçebeyspor da moraller yüksek hafta içi Gökçebeyspor taraftarları takımı idmanda destekleyerek moral verdi.

Gökçebeyspor Kulübü antrenörü Metin Nezor futbolculara yaptığı konuşmada; "Buraya kadar tüm olumsuzluklara rağmen buraya savaşarak geldik. Futbol 90 dakikadır oyuna küsmeyin. Sizlerden istediğim futbolu tadını çıkararak oynamanız taraftarımız bizden çok istekli istediğimiz futbolu sahaya yadsınamaz. Şampiyonluğu Gökçebeyspor camiasına hediye etmeliyiz" dedi.

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