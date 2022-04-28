Ukrayna-Rusya krizi Zonguldak Limanı'ndaki ticareti de etkiledi

Karaer Gemi Acenteliği sahibi Hasan Tahsin Karaer, Rusya Ukrayna arasında 60 gündür devam eden savaşın ticareti bitirdiğini söyledi.

Karaer Gemi Acenteliği sahibi Hasan Tahsin Karaer 60 gündür devam eden Rusya, Ukrayna savaşının gemi taşımacılığını bitirdiğini söyledi. Limanlardaki ticaretin durma noktasına geldiğini ifade eden Karaer, “Deniz yoluyla hiçbir geliş gidiş yok. Gemi 60 gündür Zonguldak Limanında duruyor. Şu anda limanlar doğru dürüst çalışmıyor. O yüzden de herhangi bir şey gönderemiyoruz. İşlerimiz durdu yeni limanlar bulmaya çalışıyoruz” dedi.



"Savaş biterse birçok kalem malzeme gider"

Savaşın bitmesiyle beraber gıdadan inşaat malzemesine bir çok kalemin gemi ile gideceğini ifade eden Karaer, “Bugün bitse Kasım ayından önce hiçbir şey olmaz. Hiçbir ticaret olmaz ama savaş biterse Türkiye’den çimento demir tuğla, gıda, mobilya, cam çerçeve akılınıza ne gelirse inşaat malzemesi gider” dedi.



"Bir çok esnafın durumu iyi değil"

60 günüdür herhangi bir iş olmadığını sözlerine ekleyen Hasan Tahsin Karaer, “En basiti Tır gitmiyor. Gümrük doğru dürüst çalışmıyor. Zonguldak’ta 6 tane gümrük komisyonculuğu var. İş olmadığı yavaş yavaş kapatıyorlar. Bizde küçülmeye gidiyoruz. Buradaki esnafında çok iyi durumda olacağını düşünmüyorum burası bir tek öğrenciye kaldı” şeklinde konuştu.

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