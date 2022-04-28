Ortaokul öğrencileri projeleri ile sağlıklı geleceğe adım attı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarıtaşçılı Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri Meryem Güvenç rehberliğinde eTwinning projesi ile “Yeryüzünde Umutsun Sağlıklı Çocuksun” dediler.

Çaycuma Yukarıtaşçılı Ortakulu 7. Sınıf öğrencileri ortak oldukları “Yeryüzünde Umutsun Sağlıklı Çocuksun” eTwinning projesi ile Ekim ayında bu yana farklı ilden öğretmen ve öğrencilerin de katkılarıyla planlanan birçok etkinliğe imza attılar.

Salgın sürecinde evde kalan öğrencilerin hareketsiz yaşamdan uzaklaşıp spor yaparak, sağlıklı beslenerek daha sağlıklı ve dinç bir biçimde yaşama adım atması amaçlanan projede yer alan 1015 yaş arası öğrenciler, aynı zamanda abur cubur yiyeceklerin zararlarını daha iyi tanıdılar ve bilgisayar oyunları yerine yapabilecekleri etkinliklere yönlendirildiler. Ayrıca diğer öğrenciler ile birlikte sağlıklı tabak hazırlama, spor yapma, güvenli internet günü için yapboz oluşturma, meyve ve sebzelerden kahot yarışması yapma, akrostiş şiir yazma etkinlikleri ile web 2.0 araçlarını da aktif olarak kullandılar.

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