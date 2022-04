Gülüç’te 5 bin kişi muhteşem manzara eşliğinde birlikte iftar açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaklaşık 5 bin kişiye iftar verildi.

Gülüç Belediyesi tarafından Gülüç Sahil kafenin bulunduğu dere kenarında yaklaşık 5 bin kişi için iftar programı düzenlendi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ile eşi Işıl Demirtaş sahilde bulunan masaları tek tek gezerek vatandaşları selamları çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Akşam ezanı öncesi Gülüç Beldesi’nde ki camilerde görevli imam hatipler tarafından şehitler için Kur’an Kerim okundu, dualar yapıldı. Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açan davetliler, yapılan iftar duasına eşlik etti.

Programda selamlama konuşması yapan AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, düzenlenen iftar programından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ve ekibine teşekkür ederken, teşkilat ve belediyenin uyumlu çalışmasının en güzel örneğinin Gülüç’te yaşandığını söyledi.



Demirtaş “Beni bu akşam gururlandırdınız”

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ise iftar programına gelen binlerce kişinin oluşturduğu bu güzel tablo ile gurur uyduğunu söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Öncelikle ülkemize yönelik son dönemlerde gerçekleşen hain saldırıları bir kez daha kınıyorum. Kıymetli evladımız şehidimiz Doğukan Korkmaz kardeşimize de bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk milletimize baş sağlığı diliyorum. Vatan bölünmez ve bayrak hiçbir zaman inmez. Bu hainlerin vatanımızı bölmeye ve bayrağımızı indirmeye hiçbir zaman güçleri yetmeyecektir. Türk milleti vatanına ve bayrağına dil uzatanları hiçbir zaman cezasız bırakmamıştır. Bu akşam birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı bu güzel tesisimizde yapalım dedik. Sizlerle Ramazan aynın güzelliğini birlikte iftar açarak paylaşmak istedik. Gülüç Belediyesi olarak çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Buradan öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il, ilçe başkanlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Gülüç halkına hizmet etmekten, Gülüç halkına hizmetkar olmaktan gurur duyuyorum. Gülüç artık çığır atladı. Sizlerde görüyorsunuz hizmetlerimizi. Bizim tek isteğimiz Gülüç halkının mutlu ve huzurlu olması. Gülüç’ün her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Millet Bahçesi projemizin çalışmalarına başladık. Allah’ın izniyle önümüzdeki sene bitireceğiz. Sahilimizin 1. Ve 2. Etabını bitirdik. Sahil kafenin 1.’si yetmeyince ikincisini yaptık ve hizmete açtık. 18 Mayıs’ta burada kano kürek yarışlarımızı şölen gibi yapacağız. Kano kulübü hizmete açılıyor. Butik terminalimiz hizmete açılıyor. Sağlık ocaklarımızı, eczanelerimizi inşa ettik. Biz birlik ve beraberlik içerisinde kardeşiz. Hep birlikte Gülüç’ü inşa etmeye devam edeceğiz. Ben bu akşam buradaki tabloyu görünce yaptığımız işlerin, verdiğimiz emeklerin hepsi helali hoş olsun diyorum. Bu akşam gerçekten çok onurlandım ve gururlandım. Bizlere böyle bir güzelliği yaşattığınız için, Ramazan ayında birlik ve beraberlik iftarımıza iştirak ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.”



Türkmen “Gökhan Demirtaş’ı ne kadar övsek yeridir”

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın çalışmalarından övgü ile söz ederek, kendisini tebrik etti. Türkmen konuşmasında şunları söyledi; “Ben öncelikle Gökhan’ı tebrik ediyorum, bu güzel tesisi Gülüç halkına kazandırdığı için. Gerçekten ne kadar övsek yeridir, kelimeler bile az geliyor. Derenin denizle birleştiği yerde bu güzel manzarada bizleri bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonuda bütün günahlarımızın bağışlanacağı bu Ramazan aynın milletimize, ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir gün önce hain terör örgütlerinin şehit ettiği bir kardeşimizi defnettik. Doğukan Korkmaz kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin. Annesine, babasına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe hangi tuzaklar olursa olsun bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Şimdiye kadar bunların üstesinden geldik. Etrafımıza baktığımızda ateş çemberi ile çevrelenen bir Türkiye var. Son yüz yılların yetiştirmiş olduğu büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile, gıpta edilecek bir liderle, bir hükümetle dünyada parmakla gösterilecek bir ülkenin mensupları ve onun milletiyiz. Bundan ne kadar iftihar etsek azdır. Dünya Türkiye’ye baktığında uzlaşmasını, sevgiyi, azim geleneğinin eserlerini görüyor. Biz diyoruz ki bu dünya herkese, her canlıya yeter. Yeter ki bu nimetleri adaletli ve eşit bölüşelim. Bugün UkraynaRusya savaşına baktığımızda birileri oraya benzinle koşuyor. Oradan menfaat bekliyor. Oradaki insanların canı onlar için hiçbir kıymeti yok gibi davranıyor. Türkiye ise bu ateşin sönmesini istiyor. Ondan dolayı da ülkemizin itibarı her geçen gün artıyor. Cenabı Allah inşallah daha nice Ramazanlara ve bayramlara sıkıntısı şekilde erişmeyi nasip eder diye dua ediyorum. Herke4sin bayramını şimdiden kutluyorum. Bizi güzel gecede bir araya getiren başta Gökhan kardeşim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Demirtaş ve Işıl Demirtaş protokol üyelerini uğurladıktan sonra vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

İftar programına Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim alan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı M. Fatih Çakır, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki dönem başkanlarından Murat Sesli, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

