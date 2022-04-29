Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası



Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, tabela işi yapan Burak Çavdar'ın (25) vinçten düşerek ölmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında verilen hapis cezaları, para cezasına çevrildi.

Olay, 6 Ağustos 2020'de Meşrutiyet Mahallesi´ndeki DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanlığı´nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işiyle uğraşan Burak Çavdar ile İlyas Ataman, vinçle binanın 5´inci katına çıktı. Partinin cam reklam kaplamasını yaptıkları sırada beton zemine düşen Çavdar hayatını kaybetti, Ataman ise son anda sepete tutunurken yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Çavdar'ın ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Havva Sezer, Hakan Döner ve İlkay Kurt ile avukatlar katıldı. Sanık avukatı, ölüm olayının, Çavdar´ın emniyet kemerini takmaması nedeniyle yaşandığını, müvekkillerinin 'ölüme sebebiyet verme' suçunu işlemediklerini savundu. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan vinç firması sorumluları Hakan Döner´e 3 yıl 4 ay, Havva Sezer´e 2 yıl 6 ay, operatör İlkay Kurt´a da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hapis cezaları para cezasına çevrilerek, İlkay Kurt 24 bin 350, Hakan Döner 36 bin 450, Havva Sezer ise 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan G.D. ise beraat etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-04-29 11:13:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.